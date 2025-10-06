Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Авангарда» (4:1).

Владимир Галкин — голкипер «Автомобилиста» globallookpress.com

«Сразу понимали, что будет очень тяжёлый матч. "Авангард" на ходу, и это очень сильная команда в этом сезоне. Все понимали, что будет непросто, так и вышло. Пришлось много играть в обороне, много терпеть, спасибо партнёрам, что помогали.

Гол в наши ворота? Там расстрел с близкого расстояния, на инстинктах играл, ну вот так получилось. Задача была, чтобы не насовали в первом периоде 3-4 гола, у них начало мощное, много моментов, ещё и удаление. После первой пропущенной шайбы была задача не пропустить сразу ещё», — передает слова Галкина Чемпионат.

После этого матча «Автомобилист» занимает 3-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против СКА 8-го октября.