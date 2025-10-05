Новичок магнитогорского «Металлурга» Евгений Кузнецов не поможет своей команде в ближайших матчах. Форвард не включён в заявку на выезд и, как минимум, не сыграет 5 октября против московского «Спартака» в КХЛ.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба, Кузнецов также пропустит игру с нижегородским «Торпедо», которая состоится 7 октября.

Ожидается, что дебют нападающего в составе «Металлурга» может состояться только 10 октября в домашнем матче против той же команды.

Напомним, 33-летний Кузнецов перешёл в «Металлург» 1 октября 2025 года из СКА. В прошлом сезоне форвард провёл 39 матчей в КХЛ, набрав 37 (12+25) очков.