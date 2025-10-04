Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (5:2).

Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста» globallookpress.com

«Достаточно робкое начало с нашей стороны, соперник владел преимуществом. Сразу вспомнил предыдущую игру в Нижнекамске. Благо, в перерыве мы нашли слова, ребята смогли перевернуть игру. Мы внесли небольшие перестановки в звеньях, можно считать, что это помогло. Второй и третий период в нашем исполнении получился хорошим. Парни — молодцы, и голы забили, и выдержали натиск соперника. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые сегодня присутствовали на матче. Их было слышно.

Сегодняшняя победа — заслуга большого количества ошибок соперника? Мы неплохо прессинговали. Наверное, из-за этого соперник ошибался. Хотя первый период прошёл под диктовку нижнекамцев, у нас мало что получалось», — цитирует Заварухина пресс-служба «Нефтехимика».

«Автомобилист» располагается на 3-й позиции Востока с 15-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбуржцы сыграют против «Авангарда» 6-го октября.