Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (5:2).

Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста» globallookpress.com

«Достаточно робкое начало с нашей стороны, соперник владел преимуществом.  Сразу вспомнил предыдущую игру в Нижнекамске.  Благо, в перерыве мы нашли слова, ребята смогли перевернуть игру.  Мы внесли небольшие перестановки в звеньях, можно считать, что это помогло.  Второй и третий период в нашем исполнении получился хорошим.  Парни — молодцы, и голы забили, и выдержали натиск соперника.  Огромное спасибо нашим болельщикам, которые сегодня присутствовали на матче.  Их было слышно.

Сегодняшняя победа — заслуга большого количества ошибок соперника?  Мы неплохо прессинговали.  Наверное, из-за этого соперник ошибался.  Хотя первый период прошёл под диктовку нижнекамцев, у нас мало что получалось», — цитирует Заварухина пресс-служба «Нефтехимика».

«Автомобилист» располагается на 3-й позиции Востока с 15-ю очками в активе.  В следующем матче екатеринбуржцы сыграют против «Авангарда» 6-го октября.