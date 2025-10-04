«Шанхайские Драконы» одержали победу над «Трактором» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ник Меркли — нападающий «Шанхайских Драконов» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Шанхайских Драконов» дубль оформил Остин Вагнер, отличившись на 8-й и 34-й минутах.

Еще по шайбе забросили Борна Рендулич на 24-й минуте и Райан Спунер на 54-й минуте.

У «Трактора» голы записали на свой счет Григорий Дронов на 30-й минуте, Андрей Никонов на 34-й минуте, Пьеррик Дюбе на 53-й и Михаил Григоренко на 58-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались «Шанхайские Драконы». Победную шайбу забросил Ник Меркли на 60-й минуте.

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 3-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. «Трактор» — на 5-й позиции Востока с тем же количеством баллов.