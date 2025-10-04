Нападающий «Спартака» Павел Порядин высказался о встрече на льду с бывшим партнером по команде Николаем Голдобиным, который сейчас выступает за СКА.

Павел Порядин — нападающий «Спартака» globallookpress.com

Напомним, что 3-го октября «Спартак» обыграл СКА со счетом 3:1. Порядин забросил победную шайбу.

«Успел ли пообщаться с Голдобиным? Нет, не успели, на раскатке чуть‑чуть улыбнулись, но в основном концентрировались на игре.

Не могу сказать, что особо принципиально было сыграть именно против Голдобина. У меня много знакомых в лиге. Мы играем командой, это не теннис, где каждый сам за себя. Сейчас в турнирной таблице высокая плотность, поэтому важно было обыграть СКА», — сказал Порядин «Матч ТВ».

Этим летом Голдобин был обменян из «Спартака» в СКА.