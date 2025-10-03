Нападающие Алексей Васильков и Гавриил Волосков покинули «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Васильков покинул «Сочи» t.me/sochihc

«ХК "Сочи" благодарит за работу нападающих Алексея Василькова и Гавриила Волоскова и желает ребятам дальнейших успехов в карьере! » — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Василькой провел за «Сочи» 19 матчей в прошедшем сезоне и сделал 1 голевую передачу. Волосков успел провести только 1 встречу за фарм-клуб «Ростов».

«Сочи» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 9-ю очками в активе.