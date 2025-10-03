«Северсталь» одержала победу над «Торпедо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Кирилл Пилипенко — нападающий «Северстали» globallookpress.com

В 1-м периоде команды забросили по одной шайбе. У «Северстали» отличился Александр Скоренов на 3-й минуте, а в составе «Торпедо» гол записал на свой счет Алексей Кручинин на 7-й минуте.

Во 2-м отрезке «Северсталь» забросила 3 шайбы. Точными бросками отличились Кирилл Пилипенко на 20-й минуте, Григорий Ващенко на 28-й минуте и Михаил Ильин на 38-й минуте.

В заключительном периоде «Торпедо» сумело забросить 2 шайбы благодаря усилиям Максима Летунова на 44-й минуте и Сергея Гончарука на 58-й минуте. У «Северстали» отличился Иван Подшивалов на 59-й минуте.

После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. «Торпедо» — на 2-й позиции (17 баллов).