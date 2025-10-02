Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу своей команды от «Нефтехимиком» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Павел Десятков globallookpress.com

«Залогом победы стала игровая дисциплина, небольшое количество удалений и самоотверженность ребят — блокированные броски. Больше всего порадовала игровая дисциплина, чем раньше мы не могли похвастаться. Конечно, победы придают оптимизм и настроение, раскрепощение. Мы этого ждали, хотели увидеть от ребят. Они доказали, что стоят большего, чем на них вешают, — приводит слова Десяткова "Матч ТВ".

"Лада" с 5 очками занимает последнее, 11-е место в Западной конференции.