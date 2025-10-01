Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о матче против «Локомотива» (1:5).

Михаил Кравец globallookpress.com

«Недостаточно сделали для того, чтобы обыгрывать такую команду, как "Локомотив". В первом периоде у нас было много моментов, которые могли реализовать, тогда игра была бы совершенно другой. "Локомотив" умеет реализовывать (моменты). Пока не все игроки могут выдерживать график четыре игры через день, поэтому нужна ротация. А в целом нужно работать лучше, выигрывать единоборства и забивать голы.

В раздевалке говорил, что не было дополнительной энергии, немного всё было медленно», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

У «Локомотива» стало 18 очков и первое место в Западной конференции, «Барыс» (11) — шестой на Востоке.