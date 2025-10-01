Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметил, что новый контракт с клубом может стать последним в его карьере. Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на общую сумму $136 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2026/27.

Кирилл Капризов globallookpress.com

«Теперь мне не нужно отвлекаться на посторонние вещи. Больше не будет никаких недоразумений. Я могу просто сосредоточиться на игре в хоккей. Кто знает, возможно, это последний контракт в моей карьере… Не уверен, но время покажет. Восемь лет — это действительно значительный срок», — приводит слова Капризова пресс-служба «Миннесоты».

28-летний Капризов сыграл за «Уайлд» 344 матча и набрал 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.