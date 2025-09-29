Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с 34-летним словацким нападающим Рихардом Паником, который будет действовать до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Рихард Паник globallookpress.com

В прошлом сезоне Паник записал в актив 16 очков (7+9) в 44 матчах.

В НХЛ форвард провёл десять сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». За 521 матч регулярного чемпионата он набрал 195 очков — 88 голов и 107 результативных передач. В 20 матчах Кубка Стэнли Паник отметился пятью очками (1+4).