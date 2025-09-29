Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (2:3).

Алексей Кудашов — главный тренер «Динамо» М t.me/dynamo_ru

«Первая половина игры была плохой по движению и содержанию. После 0:2 мы выглядели получше. Мы одержали три победы, думали, что неудачная серия ушла, но у нас появились успокоенность и недонастрой.

Давайте отдадим должное сопернику, которое здорово действовал в обороне и в меньшинстве», — цитирует Кудашова журналист СЭ Михаил Зислис.

После этого матча московское «Динамо» располагается на 8-й позиции Запада с 9-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Трактора» 2-го октября.