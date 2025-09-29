Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии официального сайта лиги.

Кирилл Капризов globallookpress.com

В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 56 очков (25 голов и 31 результативная передача) — это лучший показатель за его пятилетнюю карьеру в НХЛ. Его средний коэффициент результативности составил 1,37 очка за игру.

Действующее соглашение Капризова с «Миннесотой» рассчитано до 30 июня 2026 года, при этом его текущая зарплата равна 9 миллионам долларов. Помимо высокого места в общем рейтинге НХЛ, Кирилл также получил наивысший рейтинг среди левых нападающих в видеоигре NHL 26 — 94 балла.