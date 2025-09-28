Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о крупном поражении своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (2:7).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«Самоотдача хоккеистов? Если проиграли с таким счётом, о какой самоотдаче может идти речь? По ней большие вопросы. Они ещё в прошлой игре возникли, в третьем периоде некоторые позволили себе такую роскошь, как плохую самоотдачу, их не было в составе.

Предпосылки к улучшению игры есть, но спецбригады играют безобразно. Нужно извиниться перед болельщиками, мне стыдно. Мы знаем, как исправить ситуацию, но я не предполагал, что все так болезненно будет проходить.

В какой хоккей будет играть команда? Конечно, мне хотелось бы играть в красивый, комбинационный хоккей. Но для этого нужен определенный уровень мастерства. Сейчас нужно, чтобы ребята в себя поверили», — передает слова Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 3 очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Сочи» 30-го сентября.