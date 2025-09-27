Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше globallookpress.com

«Очень непростая четырехматчевая поездка, плох в ней было только один единственный период против "Трактора", физически там были не готовы, что и сказалось на результате. Сегодня сделали выводы, здорово выглядели в физическом плане, прессинговали. Выводы и позволили нам одержать победу.

Как оценю выездную серию? Если бы до начала серии сказали, что у нас будет лишь один плохой период, я был бы доволен. Очень мощные соперники были, в течение выезда и до него мы испытывали проблемы с травмами. Якупова не хватает, это влияет на центральную ось. Важно, как отреагировали, все игроки понимают ситуацию, адаптируются и учатся новым ролям. Понимают, что надо давать энергию команде. Я не бываю доволен никогда, всегда есть над чем работать и что улучшать», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 14 очков.