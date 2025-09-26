В пятницу, 26 сентября, «Локомотив» примет екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

06' Фрейз перехватил шайбу в зоне «Авто» и бросил на точность, спас гостей Галкин.

05' В полном составе «Автомобилист». Не удалось угроз воротам гостей создать по ходу большинства «Локомотиву».

04' Не получилось быстро расставиться в зоне атаки у «Локо».

03' Удаление у «Автомобилиста». На 2 минуты удален Тарасов, за удар клюшкой.

03' Спокойно начинается игра, пока ни одного броска в створ.

02' В атаке «Локомотив», пока шайба у бортов в углах площадки.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Автомобилистом».

До матча

18:58 Команды на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающей 9071 зрителей.

18:40 Главные судьи матча: Сергей Морозов из Московской области и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Николаев, Иванов, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрейз, Красковский, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Алексеев, Волков.

Стартовый состав «Автомобилиста» Телеграм ХК «Автомобилист»

«Автомобилист»: Галкин, Аликин; Бусыгин, Блэкер, Юдин, Воробьёв, Паутов, Журавлёв, Малоросиянов; Буше, Черников, Бывальцев, Хрипунов, Каштанов, Да Коста, Тарасов, Романцев, Шаров, Горбунов, Кизимов, Шашков.

«Локомотив»

После 8 матчей «Локомотив» вышел на первое место в Западной конференции. С 13 очками в активе, ярославцы сместили «Торпедо» по дополнительной разнице. После предельного драматизма в игре «Нефтехимиком», которая закончилась поражением (4:5, от), команда Боба Хартли выдала серию из 4-х побед подряд. Трижды в границах этого отрезка «Локомотив» выиграл крупно — поочередно разбил «Ладу» (6:1), ЦСКА (5:1) и «Сочи» (5:0). В последнем матче «железнодорожники» выковали непростую победу над «Северсталью» (2:1).

На стартовом отрезке регулярного чемпионата у «Локомотива» были непростые матчи, но глобально команда Хартли не сталкивается с какими-либо серьезными проблемами. Несмотря на провалы в защите в некоторых играх, ярославцы проявляют силу в других компонентах — демонстрируют хорошую наступательную активность, реализацию и общее желание действовать с позиции силы.

«Автомобилист»

В 8 матчах «Автомобилист» заработал 8 очков, с которыми сместился на пятую позицию в Восточной конференции, отстав от команд первой тройки на 2 турнирных пункта. Добившись нескольких ярких побед в первой половине сентября, «Автомобилист» снизил темп продуктивности, что в моменте отразилось на результатах — в 4-х последних встречах уральцы потерпели 3 поражения. Потерю очков команда Николая Заварухина допустила в домашнем матче с «Трактором» (0:2). Далее последовала яркая победа над «Спартаком» (5:4, бул.) и череда крупных поражений от «Нефтехимика» (1:4, 2:5).

На текущем отрезке чемпионата «Автомобилист» столкнулся с классической для себя проблемой — отсутствием стабильности с точки зрения качества игры на дистанции. В настоящее время «Автомобилист» действует небольшими всплесками — череда эффективных матчей сменяется циклом неубедительной по содержанию и общему рисунку игры. У «Автомобилиста» целый ряд потерь, перед матчем с ярославцами отсутствуют в составе: Кертис Волк, Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Никита Трямкин.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча. Команды обменялись выездными победами, в Екатеринбурге победил «Локомотив» (1:0 ОТ), а в Ярославле «Автомобилист» (3:1).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 29 матчей. В 13 играх победил «Локомотив» в основное время, в 9 «Автомобилист». В овертаймах команды побеждали по 3 раза каждая. В серии буллитов единственная победа на счету «Локомотива».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00