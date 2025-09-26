прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене-2000» 26 сентября. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Локомотив»

Турнирное положение: После 8 матчей «Локомотив» вышел на первое место в Западной конференции. С 13 очками в активе, ярославцы сместили «Торпедо» по дополнительной разнице.

Последние матчи: После предельного драматизма в игре «Нефтехимиком», которая закончилась поражением (4:5, от), команда Боба Хартли выдала серию из 4-х побед подряд.

Трижды в границах этого отрезка «Локомотив» выиграл крупно — поочередно разбил «Ладу» (6:1), ЦСКА (5:1) и «Сочи» (5:0). В последнем матче «железнодорожники» выковали непростую победу над «Северсталью» (2:1).

Не сыграют: Кадровые потери в составе «Локомотива» отсутствуют.

Состояние команды: На стартовом отрезке регулярного чемпионата у «Локомотива» были непростые матчи, но глобально команда Хартли не сталкивается с какими-либо серьезными проблемами.

Несмотря на провалы в защите в некоторых играх, ярославцы проявляют силу в других компонентах — демонстрируют хорошую наступательную активность, реализацию и общее желание действовать с позиции силы.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 8 матчах «Автомобилист» заработал 8 очков, с которыми сместился на пятую позицию в Восточной конференции, отстав от команд первой тройки на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Добившись нескольких ярких побед в первой половине сентября, «Автомобилист» снизил темп продуктивности, что в моменте отразилось на результатах — в 4-х последних встречах уральцы потерпели 3 поражения.

Потерю очков команда Николая Заварухина допустила в домашнем матче с «Трактором» (0:2). Далее последовала яркая победа над «Спартаком» (5:4, бул.) и череда крупных поражений от «Нефтехимика» (1:4, 2:5).

Не сыграют: Кертис Волк, Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Никита Трямкин.

Состояние команды: На текущем отрезке чемпионата «Автомобилист» столкнулся с классической для себя проблемой — отсутствием стабильности с точки зрения качества игры на дистанции.

В настоящее время «Автомобилист» действует небольшими всплесками — череда эффективных матчей сменяется циклом неубедительной по содержанию и общему рисунку игры.

Статистика для ставок

В 5 последних личных встречах команды не забивали более 4 голов

В 3 последних личных встречах результативность «Локомотива» ограничивалась одной заброшенной шайбой

В 4 последних матчах «Локомотив» не пропускал больше одной шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.77, ничья — в 4.70, а победа «Автомобилиста» — в 3.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.32, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.

Прогноз: Состояние «Автомобилиста» в последних матчах вызывает определенные вопросы. «Локомотив», в свою очередь, демонстрирует уверенные результаты и соответствующую по исполнению игру. Текущая форма в настоящий момент указывает на явное превосходство команды Хартли.

Ставка: «Локомотив» победит с форой -1 за 2.00.

Прогноз: С учетом проблем «Автомобилиста» в обороне — минимум 4 пропущенные шайбы в 3-х недавних матчах — и безупречную игру ярославских форвардов хозяева матча могут рассчитывать на высокую результативность.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3 за 2.04.