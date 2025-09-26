Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против минского «Динамо» (2:4).

Андрей Козырев globallookpress.com

«Второй период был ключевым. У нас были удаления. У них есть игроки, у которых высокое исполнительское мастерство. Это повлияло на результат.

Чего не хватало? Хладнокровия. Возможно, исполнительного мастерства. Мы никогда не оправдываемся. Моменты у нас были. Это не повлияло на исход матча.

Шостак? Костя уже начал ледовые тренировки, скоро он будет готов к игре», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

«Динамо» благодаря этой победе набрало 12 очков и идет третьим в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 8 очками девятая.