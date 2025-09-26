Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против минского «Динамо» (2:4).

Андрей Козырев
«Второй период был ключевым.  У нас были удаления.  У них есть игроки, у которых высокое исполнительское мастерство.  Это повлияло на результат.

Чего не хватало?  Хладнокровия.  Возможно, исполнительного мастерства.  Мы никогда не оправдываемся.  Моменты у нас были.  Это не повлияло на исход матча.

Шостак?  Костя уже начал ледовые тренировки, скоро он будет готов к игре», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

«Динамо» благодаря этой победе набрало 12 очков и идет третьим в Западной конференции КХЛ.  «Северсталь» с 8 очками девятая.