    Хмелевский — об «Ак Барсе»: Даже в НХЛ я не видел таких условий

    Хоккей КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский прокомментировал свой переход в казанский клуб из «Салавата Юлаева».

    Александр Хмелевский
    Александр Хмелевский

    «У меня очень высокая мотивация — доказать новому клубу, болельщикам и партнёрам, что я готов биться за "Ак Барс", что мы как команда хотим подняться в таблице и хотим выиграть.

    По всей атмосфере и всему, что я увидел сегодня в Казани, видно, что "Ак Барс" — это топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, наша база — это город в городе, всё создано для того, чтобы мы играли и побеждали.

    Я знаю, что у нас очень крутые болельщики, играть в "Татнефть Арене" всегда было тяжело. Очень рад, что теперь эти трибуны будут поддерживать мою команду и надеюсь, что такая атмосфера будет всегда, потому что мы хотим приносить победы фанатам. Спасибо всем, кто помог с этим переходом, очень жду первых матчей за Ак Барс», — цитирует Хмелевского пресс-служба казанского клуба.

  • Деньги не пахнут: почему обмен Хмелевского в «Ак Барс» портит репутацию «СЮ»
  • Уфимский клуб выполнил просьбу хоккеиста на обмен, но есть нюанс
  • Вчера

    • Напомним, что форвард подписал 2-летний контракт с «Ак Барсом». В нынешнем сезоне Хмелевский провел за «Салават Юлаев» 6 матчей, забросил шайбу и сделал 2 голевые передачи.

