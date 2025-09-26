Хмелевский — об «Ак Барсе»: Даже в НХЛ я не видел таких условий

Нападающийпрокомментировал свой переход в казанский клуб из

«У меня очень высокая мотивация — доказать новому клубу, болельщикам и партнёрам, что я готов биться за "Ак Барс", что мы как команда хотим подняться в таблице и хотим выиграть.

По всей атмосфере и всему, что я увидел сегодня в Казани, видно, что "Ак Барс" — это топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, наша база — это город в городе, всё создано для того, чтобы мы играли и побеждали.

Я знаю, что у нас очень крутые болельщики, играть в "Татнефть Арене" всегда было тяжело. Очень рад, что теперь эти трибуны будут поддерживать мою команду и надеюсь, что такая атмосфера будет всегда, потому что мы хотим приносить победы фанатам. Спасибо всем, кто помог с этим переходом, очень жду первых матчей за Ак Барс», — цитирует Хмелевского пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что форвард подписал 2-летний контракт с «Ак Барсом». В нынешнем сезоне Хмелевский провел за «Салават Юлаев» 6 матчей, забросил шайбу и сделал 2 голевые передачи.