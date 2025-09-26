Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков высказался о матче против «Шанхай Дрэгонс» (4:1).

Павел Десятков globallookpress.com

«Если искать позитив, то в равных составах мы выиграли. Игра спецбригад была безобразной. Нам не хватает игроков, которые у нас в лазарете. Надеемся, что наладим большинство. У нас были удаления в чужой зоне, это шло во вред команде.

В определенных эпизодах хоккеисты вспыхивают, потом гаснут. Будут применяться хирургические методы. Ребята должны понимать, что это не легкая прогулка. Видимо, кто‑то потерял чувство страха за свое рабочее место.

Если бы знали, то изменили что‑то. Думал, что процесс оживления и налаживания игры пойдет побыстрее. Но это все только эпизоды. Нужно добавлять во всех компонентах», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

«Шанхай» с 10 очками поднялся на 5-ю строчку Западной конференции, «Лада» с 3 баллами замыкает таблицу Запада.