    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец «Барыс» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 17:20
    • Хмелевски подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 15:08
    • Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ
    Силаев — о старте «Торпедо»: Никакого сюрприза нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Защитник «Торпедо» Антон Силаев прокомментировал старт сезона своей команды.

    Антон Силоаев
    Антон Силоаев

    «Является ли сюрпризом шесть побед на старте? Никакого сюрприза нет. Мы очень хорошо тренировались, готовились к сезону. Тренировки были построены так, чтобы развиваться, становиться лучше, как команда. Это дает свои результаты. Побеждать — это хорошо.

    У нас очень часто проходят собрания. И собрания всегда проходят по делу. Мы разбираем плюсы и минусы, которые есть. На своих ошибках учимся. Думаю, что и тренерский штаб своим настроем на скамейке придает нам уверенность.

    Переживали ли из-за результатов на предсезонке? Мы спокойно к этому относились. В коллективе пообщались, приняли решение: "Давайте это все спишем на предсезонку и будем готовиться к сезону". Я особо не переживал. Потому что на сборах было видно: мы делаем свою работу правильно. Нам показывали моменты, которые мы создавали, но не реализовывали. Если бы реализовали все моменты, выигрывали бы матчи», — приводит слова Силаева «ВсеПроСпорт».

    «Торпедо» занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 13 очков.

  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • У «Барыса» будут шансы против проблемных казанцев
  • Барыс — Ак Барс. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Порту» не испытает проблем с «Зальцбургом»?
  • «Зальцбург» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо М
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Симабукуро — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рахимова — Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
