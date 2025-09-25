Силаев — о старте «Торпедо»: Никакого сюрприза нет

Защитникпрокомментировал старт сезона своей команды.

«Является ли сюрпризом шесть побед на старте? Никакого сюрприза нет. Мы очень хорошо тренировались, готовились к сезону. Тренировки были построены так, чтобы развиваться, становиться лучше, как команда. Это дает свои результаты. Побеждать — это хорошо.

У нас очень часто проходят собрания. И собрания всегда проходят по делу. Мы разбираем плюсы и минусы, которые есть. На своих ошибках учимся. Думаю, что и тренерский штаб своим настроем на скамейке придает нам уверенность.

Переживали ли из-за результатов на предсезонке? Мы спокойно к этому относились. В коллективе пообщались, приняли решение: "Давайте это все спишем на предсезонку и будем готовиться к сезону". Я особо не переживал. Потому что на сборах было видно: мы делаем свою работу правильно. Нам показывали моменты, которые мы создавали, но не реализовывали. Если бы реализовали все моменты, выигрывали бы матчи», — приводит слова Силаева «ВсеПроСпорт».

«Торпедо» занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 13 очков.