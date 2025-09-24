В среду, 24 сентября, «Сибирь» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

14' Г-ООООООООО-Л! «Салават Юлаев» — 0:1! Максим Кузнецов классно вкатился в зону соперника получил шайбу бросил сильно низом! Великолепный гол Уфы!

13' Уфимский клуб наседает на ворота «Сибири»!

12' Уфа в полном составе! Проброс и будет вбрасывание у ворот Александра Самонова («Салават Юлаев»).

11' Широков-Гордеев-Ахияров вышли у «Сибири» на реализацию численного большинства.

10' Алексей Василевский («Салават Юлаев») получает 2 минуты за задержку соперника! «Сибирь! снова в большинстве!

08' "Салават Юлаев" прижал соперника: Егор Сучков нанес мощный бросок, но шайба покидает пределы площадки после рикошета.

07' Вбрасывание у ворот хозяев, Максим Кузнецов (»Салават Юлаев«) его выигрывает — пошла позиционная атака гостей.

06' Сольный проход Егора Аланова (»Сибирь«) завершается броском, с которым справляется Александр Самонов (»Салават Юлаев«).

05' Фёдор Гордеев (»Сибирь«) поймал отскок на пятаке и мощно бросил в верхний угол но шайба пролетела в считанных сантиметрах от каркаса ворот.

04' Денис Ян (»Салават Юлаев«) высоко встречает соперника на правом борту и перехватывает шайбу.

03' Закончилось большинство "Сибири". Особо ничего опасного хозяева у ворот "Салавата Юлаева" не создали — нанесли тройку рабочих бросков, с которыми уверенно справился вратарь.

02' Никита Сошников (»Сибирь«) бросает с трех метров, но Александр Самонов (»Салават Юлаев«) отбивает шайбу.

01' Большинство у "Сибири"! Никита Зоркин (»Салават Юлаев«) удален на 2 минуты за блокировку!

01' Звучит серена — первое вбрасывание! Матч "Сибирь" — "Салават Юлаев" начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

15:28 Главные действующие лица появляются на льду "Сибирь-Арены"! Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

15:20 До стартовой серены остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в раздевалки.

15:18 Главными арбитрами встречи назначены Антон Гофман и Никита Шалагин.

15:15 Сегодняшний матч пройдет в Новосибирске на "Сибирь-Арене".

15:00 Всем доброго хоккейного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сибирью" и "Салаватом Юлаевым". Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

"Сибирь": Красоткин Антон, Приски Чейз, Аланов Егор, Ткачёв Владимир, Уилсон Скотт, Сошников Никита, Ахияров Тимур, Жуков Артём, Кара Владислав, Бутузов Владимир, Рассказов Кирилл, Калиниченко Роман, Гордеев Фёдор, Широков Сергей, Гоголев Павел, Яковлев Алексей, Лукин Александр, Люзенков Илья, Першаков Александр, Решетько Михаил.

"Салават Юлаев": Самонов Александр, Зоркин Никита, Панин Григорий, Сучков Егор, Родуолд Джек, Ян Денис, Цулыгин Ярослав, Варлов Сергей, Хохряков Пётр, Алалыкин Данил, Кузнецов Максим, Газимов Ильдан, Василевский Алексей, Суворов Александр, Кузьмин Глеб, Федотов Илья, Чёрный Александр, Горшков Артём, Ефремов Владислав.

"Сибирь"

"Сибирь" пока только набирает обороты и пока не может похвастаться стабильными результатами. Команда демонстрирует временами неплохой хоккей, но этого пока недостаточно, чтобы сражаться за места в верхней части турнирной таблицы. В данный момент "снежинки" располагаются на 9-й строчке Восточной конференции.

На счету "Сибири" 6 набранных очков благодаря трем победам. Но только одна была добыта в основное время матча — над хабаровским "Амуром" (1:0). Две другие виктории заработаны в серии буллитов: над тем же "Амуром" (4:3) и "Адмиралом" (2:1).

"Салават Юлаев"

"Салават Юлаев" совсем не похож на себя в нынешнем сезоне. Мы привыкли видеть уфимский клуб в борьбе за самые высокие места, но пока все идет в обратном направлении. В шести проведенных матчах "зеленые" добыли только одну победу. Сейчас они занимают последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 3 очка.

Проигрышная серия "Салавата Юлаева" составляет 4 матча. Только в одном из них удалось зацепить очко — поражение в овертайме от омского "Авангарда" (2:3). Остальные встречи завершились в основное время: дважды выиграл "Автомобилист" (1:4 и 2:4) и один раз "Ак Барс" (1:3).

Личные встречи

Между собой соперники играют с попеременным успехом: в четырех последних встречах каждая из команд выиграла по два матча. Предыдущая очная дуэль "Сибири" и "Салавата Юлаева" датирована апрелем нынешнего года, тогда победу праздновал уфимский клуб со счетом 2:1.

