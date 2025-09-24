прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 24 сентября, начало — в 15:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Сибирь» находится за пределами плей-офф, новосибирцы занимают 9 место, набрав 6 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура хоккеисты «Сибири» дома уступили «Северстали» (2:4). Команда Вадима Епанчинцева провалила первый период, пропустив в нем трижды.

Не сыграют: «Сибири» в предстоящей игре не смогут помочь травмированные Андрей Чуркин и Дэвид Фарранс.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Отметим, что недавно «Сибирь» дважды обыграла «Амур» (1:0, 4:3). В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата хоккеисты из Новосибирска отлично проявила себя в меньшинстве, сохранив свой ворота в неприкосновенности, а именно в 85%.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» замыкает таблицу на Востоке, уфимцы в шести встречах набрали 3 балла.

Последние матчи: Уфимцы потерпели четвертое поражение подряд, на этот раз «Салават Юлаев» потерпел гостевое поражение в матче против «Ак Барса» (1:3).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится Артем Пименов, дисквалифицирован Леонид Комаров.

Состояние команды: «Салават Юлаев» в последних матчах Континентальной хоккейной лиги слабо сыграл в обороне, пропустив 14 шайб в 4 играх. На данный момент уфимцы проходят этап омоложения, это отражается в результатах команды в КХЛ.

Статистика для ставок

Прервалась победная серия «Сибири» из двух матчей

«Салават Юлаев» проиграл в четвёртом матче подряд

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в плей-офф (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» букмекерами оценивается в 2.08, ничья — в 4.15, а победа «Салават Юлаева» — в 3.20.

На тотал больше 5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 5 — за 1.77.

Прогноз: «Салават Юлаев» сейчас испытывает проблемы с реализацией моментов, к тому же клуб делает ставку на молодежь. Так что «Сибирь» может воспользоваться ситуацие и одержать победу в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Сибири» с коэффициентом 2.08.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Сибири» забрасывают по 2-3 шайбы, так что ожидаем результативной игры со стороны новосибирцев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 с коэффициентом 1.80.