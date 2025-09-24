ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Гол Сурина помог «Локомотиву» обыграть «Северсталь»

    «Локомотив» — «Северсталь»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Северсталь
    «Локомотив» одолел «Северсталь» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Егор Сурин — нападающий «Локомотива»
    Егор Сурин — нападающий «Локомотива»

    В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Никита Кирьянов и Егор Сурин.

    У «Северстали» единственную шайбу забросил Илья Иванцов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» — «Северсталь» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
    Голы: Кирьянов — 1 (Волков, Береглазов), 25:52 — 1:0. Иванцов — 2 (мен., Ващенко), 52:12 — 1:1. Сурин — 6 (бол., Алексеев, Рафиков), 53:37 — 2:1Вратари: Исаев — СамойловБроски: 28 (4+12+12) — 31 (10+10+11)Штраф: 6 — 10

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. «Северсталь» — на 7-й позиции (8 баллов).

