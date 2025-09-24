Хартли — о победе «Локомотива»: Кирьяков забросил важную шайбу и мы перехватили инициативу

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче КХЛ против(2:1).

«Тяжелая игра, первый период. Надо отдать должное сопернику — они захватили инициативу, играли на больших скоростях, переиграли нас. Нам повезло, что мы после первого периода ушли на перерыв, не проигрывая в счете.

Кирьянов потом забил важный гол, дал нам энергии, мы перехватили инициативу. Соперник сравнял счет, но мы в большинстве забили победную шайбу», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Автомобилиста» 26-го сентября.