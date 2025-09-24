1-й тайм ПАОК — Маккаби Тель-АвивОнлайн
    Фёдор ЧаловПАОК — «Маккаби Тель-Авив»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
  • 18:33
    • Агент Жерсона высказался о будущем футболиста в «Зените»
  • 16:12
    • «Рубин» подписал Кузяева
  • 17:59
    • «Сибирь» одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 16:51
    • Marca: «Барселона» не планирует подписывать замену для Гави
  • 15:58
    • Стали известны даты «Эль-Класико» в новом сезоне Ла лиги
    Все новости спорта

    Епанчинцев: Дорогого стоит, что в третьем периоде нашли силы переломить этот матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вадим Епанчинцев
    Вадим Епанчинцев

    «Дорогого стоит, что в третьем периоде нашли силы переломить этот матч. Важные два очка. Через такие игры мы становимся лучше, растем как команда. Сыграли где‑то и за травмированных ребят.

    С чем связанно не самое высокое качество хоккея? Больше психологические моменты. Есть игроки, которые делают много брака. Сильно хотят, видимо, в голове это сидит.

    С чем связанно отсутствие шайб в первом периоде? Хотим забивать, но пока не получается», — приводит слова Епанчинцева «Матч ТВ».

    Новосибирцы с 7 очками занимают восьмую строчку Восточной конференции.

