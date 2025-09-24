Епанчинцев: Дорогого стоит, что в третьем периоде нашли силы переломить этот матч

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Дорогого стоит, что в третьем периоде нашли силы переломить этот матч. Важные два очка. Через такие игры мы становимся лучше, растем как команда. Сыграли где‑то и за травмированных ребят.

С чем связанно не самое высокое качество хоккея? Больше психологические моменты. Есть игроки, которые делают много брака. Сильно хотят, видимо, в голове это сидит.

С чем связанно отсутствие шайб в первом периоде? Хотим забивать, но пока не получается», — приводит слова Епанчинцева «Матч ТВ».

Новосибирцы с 7 очками занимают восьмую строчку Восточной конференции.