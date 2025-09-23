Сопин: Мы были близки к объявлению Хмелевского, но «Салават Юлаев» принял другое решение

Генеральный менеджерпрокомментировал несостоявшийся обменизв омский клуб.

«Мы действительно были близки к тому, чтобы объявить переход Александра Хмелевски в "Авангард". Однако в последний момент уфимцы приняли решение распорядиться своим активом иначе. Это часть нашей работы, часть нашего бизнеса. Хоть и не самая приятная. Считаем, что наше предложение было выше рыночного. Эта несостоявшаяся сделка — уже история. Мы продолжаем работу по усилению команды.

Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за "Салаватом". Они приняли решение, которое нас огорчило. Каждый день нас учит чему-то новому. Сегодня не исключение. Данная ситуация будет учтена в будущем», — приводит слова Сопина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что клуб из Башкортостана обменял американского нападающего в «Ак Барс».