ОвертаймМеталлург Мг — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Жамнов«Металлург» Мг — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 17:31
    • Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера
  • 17:21
    • Хмелевски стал хоккеистом «Ак Барса»
  • 16:51
    • Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу
  • 16:45
    • «СЭ»: Головин может сыграть за «Монако» после октябрьской международной паузы
  • 16:32
    • Овечкин вернулся к тренировком на льду
    Все новости спорта

    Сопин: Мы были близки к объявлению Хмелевского, но «Салават Юлаев» принял другое решение

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс Салават Юлаев Трансферы
    Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал несостоявшийся обмен Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» в омский клуб.

    Александр Хмелевски
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Александр Хмелевски

    «Мы действительно были близки к тому, чтобы объявить переход Александра Хмелевски в "Авангард". Однако в последний момент уфимцы приняли решение распорядиться своим активом иначе. Это часть нашей работы, часть нашего бизнеса. Хоть и не самая приятная. Считаем, что наше предложение было выше рыночного. Эта несостоявшаяся сделка — уже история. Мы продолжаем работу по усилению команды.

    Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за "Салаватом". Они приняли решение, которое нас огорчило. Каждый день нас учит чему-то новому. Сегодня не исключение. Данная ситуация будет учтена в будущем», — приводит слова Сопина «Чемпионат».

    Ранее стало известно, что клуб из Башкортостана обменял американского нападающего в «Ак Барс».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» продолжит уверенно побеждать
  • «Леванте» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • СКА не потеряет очки на домашнем льду
  • СКА — Авангард. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Саутгемптон»?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Шанхайские Драконы
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие