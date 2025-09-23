Буше: Сумели выстоять в конце, когда был натиск СКА

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Как ожидалось, получилась непростая игра. Мы знали, что будем сражаться с сильным соперником, который выиграл до этого четыре матча подряд. Очень доволен первым периодом. Во втором периоде СКА дал хороший отпор, мы не смогли ничего ему противопоставить. Это будет для нас уроком. Третий период был боевым. Сейчас мы стали ментально гораздо сильнее. Сумели выстоять в конце, когда был натиск СКА. Все игроки заслужили эту победу.

Помог ли сегодня товарищеский матч со СКА перед сезоном? Безусловно, процесс подготовки идет заранее и непосредственно по ходу сезона. Но в целом по ходу сезона в 90% случаев нужно фокусироваться на себе, а не на сопернике. В плей‑офф стоит больше обращать внимания на то, как играют соперники. Если сейчас давать игрокам больше информации, это будет ошибкой, это говорит мой тренерский опыт. Лучше анализировать собственную игру.

"Авангард" поддерживали сильнее, чем СКА? Я не так удивлен. Еще понял это по ходу прошлого сезона, когда нас поддерживали в других городах. Сейчас это не является сюрпризом. Рад, что у нас такие болельщики. Можно вспомнить примеры "Монреаля" или "Торонто", у которых много болельщиков не только дома, но и в гостях. Мы благодарим наших фанатов, — приводит слова Буше "Матч ТВ".

"Авангард" с 12 очками занимает 2-е место в Восточной конференции.