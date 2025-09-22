Источник: Хмелевски перейдет из «Салавата Юлаева» в «Авангард»

Нападающийпродолжит карьеру в. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейные сливки».

Стало известно, что омский клуб заплатит 200 млн рублей «Салавату Юлаеву» за переход Хмелевского.

«Причина прозаична — бедственное финансовое положение клуба из Башкортостана. Уфа этим обменом не только избавляется от самого большого контракта в команде, но и получает внушительную денежную компенсацию», — отмечается в телеграм-канале источника.

В нынешнем сезоне Хмелевски провел за «Салават Юлаев» 6 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи.