Источник: Хмелевски перейдет из «Салавата Юлаева» в «Авангард»

Александр Хмелевски Фото: globallookpress.com
Стало известно, что омский клуб заплатит 200 млн рублей «Салавату Юлаеву» за переход Хмелевского.
«Причина прозаична — бедственное финансовое положение клуба из Башкортостана. Уфа этим обменом не только избавляется от самого большого контракта в команде, но и получает внушительную денежную компенсацию», — отмечается в телеграм-канале источника.
В нынешнем сезоне Хмелевски провел за «Салават Юлаев» 6 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи.