Тренер ЦСКА Никитин: Фронт работы понятен — наладить «дома» порядок

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА Фото: t.me/cska_hockey
«Очень тяжело выиграть с пятью пропущенными шайбами. Три игры подряд — закономерность. Фронт работы понятен — наладить "дома" порядок и выполнение игрового задания.
В оценке новичков команды "летучий голландец" стоит особняком? Я бы летучего голландца не стал от остальных отделять. Хоккей — командный вид спорта, не должно быть летучих голландцев, должна быть команда ЦСКА», — передает слова Никитина «Матч ТВ».
После этого матча ЦСКА располагается на 4-й позиции Запада с 7-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Адмирала» 23-го сентября.