    Тренер ЦСКА Никитин: Фронт работы понятен — наладить «дома» порядок

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Металлург Мг
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:5).

    Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА
    Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА

    «Очень тяжело выиграть с пятью пропущенными шайбами. Три игры подряд — закономерность. Фронт работы понятен — наладить "дома" порядок и выполнение игрового задания.

    В оценке новичков команды "летучий голландец" стоит особняком? Я бы летучего голландца не стал от остальных отделять. Хоккей — командный вид спорта, не должно быть летучих голландцев, должна быть команда ЦСКА», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

    • После этого матча ЦСКА располагается на 4-й позиции Запада с 7-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Адмирала» 23-го сентября.

