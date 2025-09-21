Тренер ЦСКА Никитин: Фронт работы понятен — наладить «дома» порядок

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:5).

«Очень тяжело выиграть с пятью пропущенными шайбами. Три игры подряд — закономерность. Фронт работы понятен — наладить "дома" порядок и выполнение игрового задания.

В оценке новичков команды "летучий голландец" стоит особняком? Я бы летучего голландца не стал от остальных отделять. Хоккей — командный вид спорта, не должно быть летучих голландцев, должна быть команда ЦСКА», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА располагается на 4-й позиции Запада с 7-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Адмирала» 23-го сентября.