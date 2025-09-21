Ларионов прокомментировал победу СКА в матче против «Лады»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче КХЛ против(3:0).

«Была жаркая погода в ледовом дворце. Нашу команду с победой, соперника с хорошей игрой. У "Лады" поменялся тренер, это создает сложности в подготовке к матчу. Желаем сопернику хорошего сезона и удачи в следующих играх.

Такого стиля хотели придерживаться? Здесь трудно говорить о стиле, когда идут удаления и ломаются сочетания. Тем не менее, хорошо сыграли в обороне. Такие матчи необходимо учиться выигрывать. Мы хотим играть "пять на пять" в хоккей, который приносит удовольствие болельщикам, но не можем контролировать то, что происходит в плане арбитража, такие вещи будут встречаться и по ходу сезона.

С чем связаны удаления у команды? Это тонкая линия. Сегодня мы не найдем ответа на этот вопрос. Все имеют право на ошибку, как игроки, так и арбитры», — передает слова Ларионова «Матч ТВ».

После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. В следующей встрече питерцы сыграют против «Авангарда» 23-го сентября.