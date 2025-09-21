СКА всухую обыграл «Ладу»

одержал победу над(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды из Санкт-Петербурга шайбы забросили Рокко Гримальди, Матвей Короткий и Никита Дишковский.

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Лада» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Голы: Гримальди — 2 (Филлипс, Сапего), 01:20 — 0:1. Короткий — 2 (Филлипс), 31:32 — 0:2. Дишковский — 3 (п. в., Поляков, Менелл), 58:12 — 0:3Вратари: Трушков — ЗаврагинБроски: 29 (5+13+11) — 27 (8+13+6)Штраф: 6 — 12

После этого матча СКА располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 9-ю очками в активе. «Лада» — на последней 11-й строчке с 2 баллами.