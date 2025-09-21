2-й таймБоруссия — ВольфсбургОнлайн
    Нападающий «Ак Барса» Фисенко: Будем искать решения и выбираться из этой ямы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко высказался о крупном поражении своей команды в матче КХЛ против «Авангарда» (1:6).

    Михаил Фисенко — нападающий «Ак Барса»
    Михаил Фисенко — нападающий «Ак Барса»

    «Мы не имеем права с таким счётом проигрывать дома, при своих болельщиках. Конечно, всё зависит от нас, но бывают такие периоды, когда команде тяжело. Тяжело даются голы, созидание. Но это не оправдание, недопустимо с таким большим счётом проигрывать матчи. Будем стараться не опускать руки, работать и выкарабкиваться из этой ситуации.

    Есть скованность и из-за этого команда не может реализовать свои моменты? Вы же видите, что моменты есть. Мы играем не только в своей зоне, но игра не может складываться ровно во всех периодах. Сейчас, если пропускаешь пару голов, уже тяжело отыграться. У команд хорошо поставлена оборона, преодолевать её сложно. Будем разговаривать и думать, искать решения. Нужно играть за партнёра, выбираться из этой ямы.

    • На фоне поражений сейчас пойдут разговоры, что в коллективе проблемы? Вы же видите, что никто никого не обвиняет. Если мы так играем, мы играем всей командой. Нет ребят, кто не старается или не хочет играть. Все хотят играть за "Ак Барс", доставлять удовольствие нашим болельщикам. Пока такой период, нужно сделать так, чтобы он быстрее закончился», — цитирует Фисенко пресс-служба клуба.

    После этого матча «Ак Барс» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Барыса» 25-го сентября.

