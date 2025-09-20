Тамбиев: Мы не приобрели, а потеряли очко

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы провели хороший матч. Мы не приобрели, а потеряли очко. Немного от нас отвернулась удача. Но по самоотдаче и игре у меня нет претензий к ребятам.

Что сказал команде после матча? Это пусть в раздевалке останется, это командная кухня.

Не было идеи поменять Хуску на буллиты? Сейчас как раз об этом говорили. Дальше посмотрим. Но до буллитной серии тренер по вратарям идею такую не дал», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

Следующий матч «Адмирал» проведет 23 сентября дома против ЦСКА.