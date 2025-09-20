2-й тайм Манчестер Юнайтед — ЧелсиОнлайн
    Тамбиев: Мы не приобрели, а потеряли очко

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Динамо
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Леонид Тамбиев
    Леонид Тамбиев

    «Мы провели хороший матч. Мы не приобрели, а потеряли очко. Немного от нас отвернулась удача. Но по самоотдаче и игре у меня нет претензий к ребятам.

    Что сказал команде после матча? Это пусть в раздевалке останется, это командная кухня.

    Не было идеи поменять Хуску на буллиты? Сейчас как раз об этом говорили. Дальше посмотрим. Но до буллитной серии тренер по вратарям идею такую не дал», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

    Следующий матч «Адмирал» проведет 23 сентября дома против ЦСКА.

