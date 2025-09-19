Жамнов: Претензий нет ни к кому, боролись до конца

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята старались, играли неплохо. Начали скованно, но в целом молодцы. У нас еще есть моменты, где в стрессовых ситуациях принимаем неправильные решения в концовке игры. Эта проблема была и в том году. Все это поправим. У нас много новых ребят в команде. Претензий нет ни к кому, боролись до конца.

Мы не вышли удерживать счет, старались играть построже. Но во втором периоде соперник переломил игру, а потом мы вернулись в игру. Моменты у нас есть, нужно их использовать.

Тайм‑аут успокоил? Пытался успокоить, потому что начались необдуманные решения, ребята подустали, так как перешли играть в три звена», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает 5-е место на Западе с 6 очками в активе.