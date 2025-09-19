3-й период Ак Барс — Салават ЮлаевОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 15:37
    • Марио Фернандес завершил профессиональную карьеру
  • 19:58
    • В РФС рассказали о максимальном сроке дисквалификации Деяна Станковича
  • 19:54
    • Источник: ЦСКА заинтересован в переходе Кузяева
  • 19:53
    • «Автомобилист» смог обыграть «Спартак» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Жамнов: Претензий нет ни к кому, боролись до конца

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Автомобилист
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Жамнов
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «Ребята старались, играли неплохо. Начали скованно, но в целом молодцы. У нас еще есть моменты, где в стрессовых ситуациях принимаем неправильные решения в концовке игры. Эта проблема была и в том году. Все это поправим. У нас много новых ребят в команде. Претензий нет ни к кому, боролись до конца.

    Мы не вышли удерживать счет, старались играть построже. Но во втором периоде соперник переломил игру, а потом мы вернулись в игру. Моменты у нас есть, нужно их использовать.

    Тайм‑аут успокоил? Пытался успокоить, потому что начались необдуманные решения, ребята подустали, так как перешли играть в три звена», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает 5-е место на Западе с 6 очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вытолкнет ли «Бетис» в зону вылета «Сосьедад»?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Не стоит ждать результативный футбол?
  • «Риу Аве» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Анже» даст бой «Лиону»
  • «Лион» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.30
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Риу Аве — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лион — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие