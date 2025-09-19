Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о своем будущем в команде.

Кирилл Капризов globallookpress.com

«Вы знаете, мне нравится "Миннесота", и все это знают. У нас много времени для подписания контракта. На дворе всего лишь 2025 год, и у меня в запасе всего один год. Я просто хочу играть в хоккей, сосредоточиться, выиграть несколько матчей, выйти в плей-офф Кубка Стэнли и победить там. Просто сосредоточьтесь на этом сейчас. Сейчас моя задача — сосредоточиться на хоккее и сборах. Я просто хочу тренироваться. У нас много времени. Хочу просто тренироваться и готовиться к сезону», — цитирует Капризова официальный сайт лиги.

Действующее соглашение Капризова с «Миннесотой» рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Российский форвард провел за «Уайлд» 47 матчей, забросил 30 шайб и сделал 35 голевых передач.