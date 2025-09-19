Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о своем будущем в команде.

Кирилл Капризов
Кирилл Капризовgloballookpress.com

«Вы знаете, мне нравится "Миннесота", и все это знают.  У нас много времени для подписания контракта.  На дворе всего лишь 2025 год, и у меня в запасе всего один год.  Я просто хочу играть в хоккей, сосредоточиться, выиграть несколько матчей, выйти в плей-офф Кубка Стэнли и победить там.  Просто сосредоточьтесь на этом сейчас.  Сейчас моя задача — сосредоточиться на хоккее и сборах.  Я просто хочу тренироваться.  У нас много времени.  Хочу просто тренироваться и готовиться к сезону», — цитирует Капризова официальный сайт лиги.

Действующее соглашение Капризова с «Миннесотой» рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Российский форвард провел за «Уайлд» 47 матчей, забросил 30 шайб и сделал 35 голевых передач.