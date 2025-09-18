Источник: Маклауд перейдет в «Каролину»

Экс-нападающийподпишет контракт с, об этом сообщает инсайдер Давид Паньотта в соцсетях.

По информации источника, канадский центрфорвард подпишет контракт с «Каролиной». Также клуб Восточной конференции НХЛ рассматривает вариант с приглашением Картера Харта.

Ранее стало известно, что бывшие хоккеисты молодежной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии.

В минувшем сезоне Маклауд играл в КХЛ сначала за «Барыс», а затем за омский «Авангард». Форвард в составе омского клуба набрал 13 (3+10) очков в 19 матчах регулярного чемпионата и 8 (1+7) очков в девяти играх плей‑офф