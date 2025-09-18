ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей КудашовС вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • 22:45
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче Кубка России
  • 23:59
    • «Барселона» минимально обыграла «Ньюкасл» в гостях
  • 23:56
    • Гол Холанна помог «Ман Сити» обыграть «Наполи»
  • 23:53
    • «Спортинг» разгромил «Кайрат» в Лиссабоне
  • 22:17
    • Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов
    Исаков прокомментировал победу «Торпедо» над «Ладой» в матче КХЛ

    Хоккей КХЛ Торпедо Лада
    Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (5:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Возможно, счет не отражает того накала, который был в матче. "Качели" могли повернуться в любую сторону, особенно после тех удалений, которые у нас были.

    Соперники могли зацепиться, но мы сыграли очень солидно в этих отрезках меньшинства. А в третьем периоде наша команда, я считаю, уверенно довела игру до победы», — цитирует Исакова пресс-служба «Торпедо».

  • Неделя КХЛ: Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»
  • Обзор второй игровой недели
  • 15/09/2025

    • После этого матча нижегородцы занимают 1-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. В следующей встрече «Торпедо» сыграет против «Шанхайских драконов» 22-го сентября.

  • «Нефтехимик» даст бой на территории «Трактора»
  • Трактор — Нефтехимик. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вытолкнет ли «Бетис» в зону вылета «Сосьедад»?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Астана» справиться с «Тоболом»?
  • «Тобол» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    5.30
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тобол — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Риу Аве — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лион — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Автомобилист — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
