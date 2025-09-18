Исаков прокомментировал победу «Торпедо» над «Ладой» в матче КХЛ

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:1).

«Возможно, счет не отражает того накала, который был в матче. "Качели" могли повернуться в любую сторону, особенно после тех удалений, которые у нас были.

Соперники могли зацепиться, но мы сыграли очень солидно в этих отрезках меньшинства. А в третьем периоде наша команда, я считаю, уверенно довела игру до победы», — цитирует Исакова пресс-служба «Торпедо».

После этого матча нижегородцы занимают 1-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. В следующей встрече «Торпедо» сыграет против «Шанхайских драконов» 22-го сентября.