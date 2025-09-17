Козлов: Мы заработали очень важное и нужное нам очко

Главный тренервысказался о матче против(2:3 ОТ).

«Мы провели хороший первый период — с контролем шайбы, выходом из‑под давления. Забили гол, у нас было мало потерь. За счет этого мы владели инициативой. Во втором периоде пошли потери, чем воспользовался "Авангард". Но в третьем периоде мы вернулись в игру. И хотя бились в пять защитников, ребята выстояли. А в овертайме мастеровитые ребята из Омска хорошо разыграли "4 на 3". Но мы заработали очень важное и нужное нам очко.

Реализация? Это качество, которое нужно нарабатывать. Оно или есть или над этим нужно работать, оставаясь после тренировок и работая над броском.

Кроме того, лед был вязкий. Шайба прыгала и скакала — ребята в определенные моменты делали не то, что нужно. При этом соперник хорошо оборонялся, здоровые и габаритные защитники. Но мы из этого матча извлекли опыт, который нам в будущем должен помочь.

Мы в таблицу не смотрим. На старте сезона играли против топовых команд. Играем неплохо, но допускаем ошибки. И я вижу, что ребята взрослеют и мужают», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

Омичи занимают 2-е место на Востоке с 8 очками после 5 встреч, на счету «Салавата Юлаева» 2 балла и последняя позиция в таблице Восточной конференции.