    Ансель Галимов станет хоккеистом «Авангарда»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трансферы КХЛ Авангард Спартак
    Нападающий Ансель Галимов в ближайшее время заключит контракт с омским «Авангардом», сообщает «Чемпионат».

    Ансель Галимов
    Ансель Галимов

    По данным источника, 34-летний игрок заключит контракт до конца сезона. Его последним клубом был московский «Спартак».

    В прошлом сезоне Галимов провел за красно-белых 57 матчей и набрал 26 (14+12) очков в регулярке при показателе полезности «+18». В плей-офф она его счету 2 шайбы в 11 играх.

    Всего же за карьеру в КХЛ в составе разных клубов 34-летний нападающий сыграл 679 матчей, забросил 117 шайб и отдал 109 результативных передач с показателем полезности «+13».

    Сегодня, 17 сентября, появилась информация, что лидер омичей Наиль Якупов пропустит из-за травмы около 1,5 месяца.

