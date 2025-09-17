Якупов получил серьезную травму

В омскомсообщили, что один лидеров клубаполучил тяжелую травму и надолго выбыл из строя.

«Важная часть нашей команды выбывает на достаточно длительный срок. Он пропустит не менее 1,5 месяцев. Мы рискуем потерять и в скорости, и в драйве. Это один из лидеров команды. Однако при этом другие ребята получат свой шанс проявить себя. Мы проходили уже через подобное. И будем искать выходы и решения», — цитирует главного тренера «Авангарда» Буше пресс-служба «Авангарда».

В текущем сезоне КХЛ 31-летний Якупов провел 4 матча, в которых сделал 2 ассиста и забросил одну шайбу.