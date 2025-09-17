ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 12:23
    В «Динамо» ответили на вопрос о возможном возвращении Захаряна
  • 11:39
    Головин проведет в лазарете около месяца
  • 14:57
    «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
  • 14:50
    «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
  • 13:10
    Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
    Все новости спорта

    «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Шанхай Дрэгонс
    «Адмирал» из Владивостока на своем льду одержал уверенную победу над «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

    Семен Ручкин
    Семен Ручкин

    Шайбы в этой встрече забивали Семен Кошелев, Павел Шэн, Семен Ручкин и Александр Дарьин

    Это уже вторая победа «Адмирала» над китайским клубом в этом сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Шанхай Дрэгонс» (Шанхай) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Кошелев — 1 (Грман, Шестаков), 26:23 — 1:0. Шэн — 2 (Старков, Гутик), 30:41 — 2:0. Ручкин — 1 (Гераськин), 48:26 — 3:0. Дарьин — 1 (Коледов, Шепелев), 55:46 — 4:0Вратари: Хуска — РибарБроски: 30 (7+11+12) — 31 (10+10+11)Штраф: 8 — 6

    «Адмирал» вышел на вторую строчку в Восточной конференции с 7 очками. «Шанхай Дрэгонс»(5) -шестые на «Западе».

