«Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

из Владивостока на своем льду одержал уверенную победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

Шайбы в этой встрече забивали Семен Кошелев, Павел Шэн, Семен Ручкин и Александр Дарьин

Это уже вторая победа «Адмирала» над китайским клубом в этом сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Шанхай Дрэгонс» (Шанхай) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Голы: Кошелев — 1 (Грман, Шестаков), 26:23 — 1:0. Шэн — 2 (Старков, Гутик), 30:41 — 2:0. Ручкин — 1 (Гераськин), 48:26 — 3:0. Дарьин — 1 (Коледов, Шепелев), 55:46 — 4:0Вратари: Хуска — РибарБроски: 30 (7+11+12) — 31 (10+10+11)Штраф: 8 — 6

«Адмирал» вышел на вторую строчку в Восточной конференции с 7 очками. «Шанхай Дрэгонс»(5) -шестые на «Западе».