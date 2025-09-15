Заварухин: Основной момент — реализация большинства, спецбригады здорово сработали

Главный тренервысказался о матче против(4:2).

«Рады победе. Вспомнили родную обстановку, прекрасный стадион и болельщики, ради которых мы играли. Что касается самой игры, первые пять минут были медленными в нашем исполнении, тяжело выходить из‑под прессинга. Но капитан завел команду силовыми приемами, и Вовка Галкин помогал нам в моменты, когда мы не справлялись с прессингом соперника.

Основной момент сегодня — реализация большинства, спецбригады здорово сработали, забили два гола. Игра поменялась, начали действовать более раскрепощенно. Во втором и третьем периоде заработали много ненужных удалений, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков — показатель. Рады победе, но невынужденные удаления ломают рисунок игры», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 6 очками стал лидером Восточной конференции. У «Салавата» осталось 2 балла и 10-е место на «Западе».