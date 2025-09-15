Терещенко: Капризов хочет понять, что будет с командой в обозримой перспективе

Трехкратный чемпион миравысказался о перспективах нападающего

«Сложно комментировать, поскольку решающее значение имеет то, что хочет сам Кирилл. Контракт, деньги — это здорово, но есть еще и спортивная составляющая. Судя по всему, Кирилл хочет понять, что будет с командой в обозримой перспективе, реально ли с ней выиграть трофеи. 128 миллионов долларов за восемь лет? Раз клуб предлагает такие суммы, значит, они отражают уровень Капризова. Да и в целом подобные контракты подтверждают мастерство российских хоккеистов и отношение к ним в НХЛ», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

Несколько дней назад стало известно, что Капризова не устроило последнее предложение «Миннесоты», которая предлагала ему 128 млн долларов за 8 лет контракта.

Нынешнее соглашение нападающего истекает по окончании сезона-2025/26. За 5 лет он получит 45 млн долларов. В минувшем сезоне Капризов 56 (25+31) очков в 41 матче регулярки, также у него было 9 (5+4) очков в 6 матчах.