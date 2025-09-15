Тамбиев: Большая нагрузка легла на всю команду, но ребята молодцы

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Сложный матч для нас, с учетом графика игр. Видно, что команда не до конца восстановилась после игры в Новосибирске, мало времени было для адаптации. Плюс в начале матча мы остались с пятью защитниками. Большая нагрузка легла на всю команду. Но ребята молодцы.

В первом периоде мы тяжело входили в игру. Но потом достучались до команды. Действия стали получше, а в третьем периоде терпели и ждали своего шанса. И дождались. Приятно побеждать в первом матче на домашней арене», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

«Адмирал» теперь с 5 очками идет четвертым на «Востоке», а «Сибирь» (2) последняя в этой же конференции.