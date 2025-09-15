2-й тайм Эспаньол — МальоркаОнлайн
    Кудашов — о кризисе в игре «Динамо» М: Выползать из таких ситуации можно только через работу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Барыс
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о неудачной игре своей команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    В последней встрече «бело-голубые» крупно уступила «Барысу» со счетом 2:5.

    «Фактор вратаря повлиял на исход матча? Нет. Нам забивали очевидные голы. Мы играли "3 на 5" долгое время. Давая такое преимущество, надеяться на победу очень тяжело.

    Дисциплина… Порядок бьет класс. Но мы то в тактике просаживаемся, делаем что хотим, то удаляемся. Есть способы решать эту проблему.

    Нас подводят удаления? Да, количество удалений стало решающим фактором. Самое главное, когда выстоять втроем больше минуты — это основное. Исправлять — у нас есть методы. Это дисциплинарные наказания, штрафные санкции, изменения к требованиям к игрокам. Выползать из таких ситуации можно только через работу. Мы уже начали это делать», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

