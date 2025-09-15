Кудашов — о кризисе в игре «Динамо» М: Выползать из таких ситуации можно только через работу

Главный тренер московскоговысказался о неудачной игре своей команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В последней встрече «бело-голубые» крупно уступила «Барысу» со счетом 2:5.

«Фактор вратаря повлиял на исход матча? Нет. Нам забивали очевидные голы. Мы играли "3 на 5" долгое время. Давая такое преимущество, надеяться на победу очень тяжело.

Дисциплина… Порядок бьет класс. Но мы то в тактике просаживаемся, делаем что хотим, то удаляемся. Есть способы решать эту проблему.

Нас подводят удаления? Да, количество удалений стало решающим фактором. Самое главное, когда выстоять втроем больше минуты — это основное. Исправлять — у нас есть методы. Это дисциплинарные наказания, штрафные санкции, изменения к требованиям к игрокам. Выползать из таких ситуации можно только через работу. Мы уже начали это делать», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» М занимает 10-е место в таблице Запада с 3 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Адмирала» 20-го сентября.