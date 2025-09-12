2-й таймРубин — Динамо МахачкалаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Темиркан Сундуков «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 17:08
    • Казахстанская Премьер-лига будет расширена до 16 команд
  • 15:48
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
    Все новости спорта

    Епанчинцев: Были хорошие моменты, но реализацию надо улучшать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вадим Епанчинцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Епанчинцев

    «Спасибо огромное команде, было очень приятно получить лучшего игрока матча. Есть традиция такая. Тяжёлый матч, есть ещё над чем работать. Не сработало большинство, хотя соперник позволял, удалялся. Были хорошие моменты, но реализацию надо улучшать. Где-то упростили ситуацию, глаза закрыли — гол. Хорошую трудовую шайбу забили, она была необходима команде. Она позволила раскрепоститься, была хорошая скамейка, лавка. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали на протяжении всего матча», — приводит слова Епанчинцева «Чемпионат».

    «Сибирь» набрал 2 очка после 2-х встреч и занимает 11-е место на Востоке. Следующий матч новосибирской команды состоится 15 сентября против «Адмирала» в гостях.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды подарят нам голы
  • «Рубин» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Локомотив» не позволит «Шанхаю» взять реванш?
  • «Шанхай» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команда Слуцкого будет спешить!
  • «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шанхай — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие