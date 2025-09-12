Епанчинцев: Были хорошие моменты, но реализацию надо улучшать

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спасибо огромное команде, было очень приятно получить лучшего игрока матча. Есть традиция такая. Тяжёлый матч, есть ещё над чем работать. Не сработало большинство, хотя соперник позволял, удалялся. Были хорошие моменты, но реализацию надо улучшать. Где-то упростили ситуацию, глаза закрыли — гол. Хорошую трудовую шайбу забили, она была необходима команде. Она позволила раскрепоститься, была хорошая скамейка, лавка. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали на протяжении всего матча», — приводит слова Епанчинцева «Чемпионат».

«Сибирь» набрал 2 очка после 2-х встреч и занимает 11-е место на Востоке. Следующий матч новосибирской команды состоится 15 сентября против «Адмирала» в гостях.