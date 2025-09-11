Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» в матче против «Ак Барса»

Главный тренерподелился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(6:3).

«Рады первой победе, поздравляю болельщиков. Немного третий период более пассивно сыграли, счет повлиял. Хорошие голы, гибко сыграли, в обороне и атаке сыграли правильно. Хоккей мужская игра, здорово, что есть бойцы и могут постоять за партнеров. Мужики между собой столкнулись, выяснили отношения.

Почему не играл Дмитрий Юдин? Он приехал не совсем в форме, поберегли его. Надеемся, что в ближайших играх сыграет.

В чем причина двух драк? В каждой игре дерутся, парни устали тренироваться и хотят играть. Каждой команде неприятно проигрывать, бойцы есть в обеих командах. Охота, чтобы было больше чистой игры, но на сегодня это так», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» занимает 6-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Салаватом Юлаевым» 12-го сентября.