    Кевин СенонУспеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»?
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 23:25
    • Германия одолела Словению и пробилась в полуфинал Евробаскета
  • 22:22
    • «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
    Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» в матче против «Ак Барса»

    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (6:3).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Рады первой победе, поздравляю болельщиков. Немного третий период более пассивно сыграли, счет повлиял. Хорошие голы, гибко сыграли, в обороне и атаке сыграли правильно. Хоккей мужская игра, здорово, что есть бойцы и могут постоять за партнеров. Мужики между собой столкнулись, выяснили отношения.

    Почему не играл Дмитрий Юдин? Он приехал не совсем в форме, поберегли его. Надеемся, что в ближайших играх сыграет.

  • «Ак Барс» — «Автомобилист» 3:6. Онлайн, прямая трансляция
  • Прекрасное шоу устроили команды в Татарстане, три драки и 6:3 счёт в матче.
  • Вчера

    • В чем причина двух драк? В каждой игре дерутся, парни устали тренироваться и хотят играть. Каждой команде неприятно проигрывать, бойцы есть в обеих командах. Охота, чтобы было больше чистой игры, но на сегодня это так», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

    После этого матча «Автомобилист» занимает 6-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Салаватом Юлаевым» 12-го сентября.

