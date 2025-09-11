ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
  • 19:34
    • «Динамо» переиграло «Металлург» по буллитам
    Все новости спорта

    «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ

    «Спартак» — «Северсталь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде переиграл «Северсталь» со счетом 2:1.

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    В составе победителей дублем отметился Руслан Абросимов. За хозяев же шайбу забросил Герман Рубцов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Абросимов — 2 (бол., Калдис, Чебыкин), 11:39 — 0:1. Рубцов — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 30:47 — 1:1. Абросимов — 3 (Танков, Грегуар), 47:11 — 1:2Вратари: Николаев (59:54) — СамойловШтраф: 8 — 6Броски: 26 (7+11+8) — 32 (15+9+8)

    «Северсталь» (4 очка) — теперь вторая в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (2) — девятый.

