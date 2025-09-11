«Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде переигралсо счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Руслан Абросимов. За хозяев же шайбу забросил Герман Рубцов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Голы: Абросимов — 2 (бол., Калдис, Чебыкин), 11:39 — 0:1. Рубцов — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 30:47 — 1:1. Абросимов — 3 (Танков, Грегуар), 47:11 — 1:2Вратари: Николаев (59:54) — СамойловШтраф: 8 — 6Броски: 26 (7+11+8) — 32 (15+9+8)

«Северсталь» (4 очка) — теперь вторая в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (2) — девятый.