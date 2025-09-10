ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Голдобин: У Ларионова на тренировках нужно всегда двигаться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал об особенностях тренировочного процесса команды под руководством Игоря Ларионова.

    Николай Голдобин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Голдобин

    «На чем делается акцент? Не буду раскрывать все секреты. На многом. По сути, мы хорошо играли, просто результат не тот, который ожидаем. Конечно, рано судить по двум играм, но могли обе забрать. Поэтому тренируемся, отрабатываем моменты, какие‑то нюансы.

    У Ларионова все быстрее, каждое упражнение с бэк‑чеком, быстрый пас, быстрое открывание, то есть нельзя стоять на месте и курить бамбук. Нужно всегда двигаться, это клево, всегда находишься в тонусе.

    Было ли что-то в новинку? Просто разные упражнения, другие — я их еще не делал, поэтому интересно. А так, в тренировочном процессе почти все то же самое, всегда велосипед, много полезных заминок», — приводит слова Голдобина «Матч ТВ».

    СКА начал новый сезон с двух поражений от «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

    Следующий матч «армейцы с Невы» проведудт 11 сентября дома против челябинского «Трактора».

